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Новости погоды
В Москве прошел снегопад, рекордный по всем параметрам!
ИА "Метеоновости" / 11:00 Понедельник, 5 февраля
За минувшие выходные дни Москва "утонула" в снегу. Снегопад оказался экстремальным по многим параметрам.За первые 4 дня месяца в Москве была перевыполнена месячная норма осадков. На станции ВДНХ выпало 40,8 мм осадков, что составляет 113% от нормы.
3 и 4 февраля были установлены рекорды по суточному количеству осадков. 4 февраля за сутки выпало 25 мм, что стало не только рекордом для этого дня, но и для всего февраля.
К утру 5 февраля высота снежного покрова на ВДНХ достигла 55 см, что превышает норму почти на 20 см. Много снега лежит на всей территории города, больше всего (65 см) в Измайлово, меньше (43 см) на Балчуге.
Этот февральский снегопад оказался самым сильным за последние 60 лет.
Больше снега в Москве было только в 1956 году, когда к 5 февраля высота сугробов достигла 57 см. Но в тот год снег накапливался с середины ноября, а в этом году его набралось всего за месяц!
Отличились прошедшие выходные и резкими перепадами температуры воздуха: менее чем за сутки оттепель сменилась морозом до -12 градусов.
Сильный снегопад в столице был предсказан специалистами Метеобюро еще в прошлый четверг. Он связан с южным циклоном, который углубился за счет слияние с атлантическим. Активный циклон направился было на северо-восток, но его дальнейшему продвижению помешал обширный сибирский антициклон. И циклон, который стал высотным, все еще кружит вблизи столичной области. / meteonovosti.ru /
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