Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве прошел снегопад, рекордный по всем параметрам!

ИА "Метеоновости" / 11:00 Понедельник, 5 февраля

  За минувшие выходные дни Москва "утонула" в снегу. Снегопад оказался экстремальным по многим параметрам.За первые 4 дня месяца в Москве была перевыполнена месячная норма осадков. На станции ВДНХ выпало 40,8 мм осадков, что составляет 113% от нормы.

3 и 4 февраля были установлены рекорды по суточному количеству осадков. 4 февраля за сутки выпало 25 мм, что стало не только рекордом для этого дня, но и для всего февраля.

К утру 5 февраля высота снежного покрова на ВДНХ достигла 55 см, что превышает норму почти на 20 см. Много снега лежит на всей территории города, больше всего (65 см) в Измайлово, меньше (43 см) на Балчуге.

Этот февральский снегопад оказался самым сильным за последние 60 лет.

Больше снега в Москве было только в 1956 году, когда к 5 февраля высота сугробов достигла 57 см. Но в тот год снег накапливался с середины ноября, а в этом году его набралось всего за месяц!

Отличились прошедшие выходные и резкими перепадами температуры воздуха: менее чем за сутки оттепель сменилась морозом до -12 градусов.

Сильный снегопад в столице был предсказан специалистами Метеобюро еще в прошлый четверг. Он связан с южным циклоном, который углубился за счет слияние с атлантическим. Активный циклон направился было на северо-восток, но его дальнейшему продвижению помешал обширный сибирский антициклон. И циклон, который стал высотным, все еще кружит вблизи столичной области. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-11
Вт.
6 фев.
-12
Ср.
7 фев.
-9
Чт.
8 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мунду		 -45
Жиганск

некомфортное место: Кесальтенанго
комфортное место: Пурния

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100