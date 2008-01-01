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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 5 февраля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 января по 4 февраля была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период с 4 по 12 февраля солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения вероятнее всего 9-11 февраля. / meteonovosti.ru /
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