

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 5 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 января по 4 февраля была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период с 4 по 12 февраля солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения вероятнее всего 9-11 февраля. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



