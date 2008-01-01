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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:47 Понедельник, 5 февраля



Предстоящим днём Московский регион будет в холодной, тыловой части ненастного циклона, пришедшего к нам с районов средиземноморья. При облачном небе временами будет идти снег, наиболее заметный в первой половине дня, к вечеру, осадки, скорее всего, прекратятся. Температура воздуха по сравнению с минувшей ночью повысится на пару градусов, и ее максимальное значение ожидается в пределах -12..-10 в столице и -15..-10 градусов по области. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Будьте предельно аккуратны и внимательны! Атмосферное давление продолжит свой рост и в середине дня его значение составит 743 мм рт. ст., что все еще ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Рост атмосферного давления на фоне неспокойного геомагнитного фона не лучшим образом отразиться на метеочувствительных людях. Хуже всего придется лицам с патологиями сердечно-сосудистой системы: перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертонией и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, мигренями, нарушениями ритма сердца. Даже вполне здоровые люди в этот день могут испытывать недомогание, снижение работоспособности. Желательно снизить физические и умственные нагрузки, принять рекомендованные лечащим доктором препараты и по возможности переждать непогоду дома. Ухудшение самочувствия могут испытывать и люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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