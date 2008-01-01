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Новости погоды
Самые теплые и холодные места в России
ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 4 февраля
Погода в Якутии формируется под влиянием сибирского антициклона. Среднесуточная температура воздуха в пределах климатической нормы, но метами и ниже ее на 2-5 градусов. И самые низкие температуры в России сейчас зафиксированы именно здесь. В Кюсюре и Верхоянске столбик термометра опустился до отметки -47 градусов.
На Европейской части России ситуация другая: атлантические циклоны засыпают снегопадами и выносят очень теплый воздух. Средняя за сутки температура превысила климатическую норму на 4-8, а на юге и вовсе на 10 градусов. Сегодня, 4 февраля, самая высокая температура наблюдается в Краснодарском крае: в Горячем Ключе воздух прогрелся до +17.5, в Краснодаре до +16.6 градуса. / meteonovosti.ru /
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