

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые теплые и холодные места в России



ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 4 февраля



Погода в Якутии формируется под влиянием сибирского антициклона. Среднесуточная температура воздуха в пределах климатической нормы, но метами и ниже ее на 2-5 градусов. И самые низкие температуры в России сейчас зафиксированы именно здесь. В Кюсюре и Верхоянске столбик термометра опустился до отметки -47 градусов.



На Европейской части России ситуация другая: атлантические циклоны засыпают снегопадами и выносят очень теплый воздух. Средняя за сутки температура превысила климатическую норму на 4-8, а на юге и вовсе на 10 градусов. Сегодня, 4 февраля, самая высокая температура наблюдается в Краснодарском крае: в Горячем Ключе воздух прогрелся до +17.5, в Краснодаре до +16.6 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



