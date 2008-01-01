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Рекорды тепла Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:10 Воскресенье, 4 февраля



Накануне на большую часть Европейской России активный циклон принес теплый и влажный воздух. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на северо-западе на 4-6, в Средней полосе на 6-8, а на юге на 8-10 градусов. Рекордно высокие температуры 3 февраля были зафиксированы в Черноморском (побережье Краснодарского края), где воздух прогрелся до +12.9, что выше прежнего на 0.4 градуса за 2013 год. Рекордсменом по теплу стала и Керчь (Крым), после полудня столбик термометра поднялся до отметки +13.2, против прежнего 2015 года с температурой +11.8. / meteonovosti.ru /



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