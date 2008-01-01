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Новости погоды

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О снеге в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 4 февраля

  Начиная с субботы и по сию пору в центре России не прекращаются снегопады. В Смоленской области выпало до 19 мм, в Калужской до 20 мм, в Ивановской до 21 мм, в Костромской до 18 мм осадков. Во Владимирской области шел снег, мокрый снег, выпало до 22 мм осадков, налипание мокрого снега диаметром до 40 мм.

Обильные снегопады вызвали интенсивный рост снежного покрова в Центральном федеральном округе. Самые высокие снега, до 69 мм в Костромской области, на северо-западе Ярославской до 50 см, во Владимирской области местами до 44 см. В южных областях сугробы не столь велики: на северо-западе Тамбовской области до 44 см, в Липецкой и Рязанской областях до 29-30 см, в Тульской не превышает 25 см, в Воронежской 19 см, в Курской и Орловской областях до 10 см.

В предстоящие сутки циклон отправится на север, а вместе с ним и зона сильных снегопадов. В ночь на понедельник сильные снегопады еще будут в Рязанской и Владимирской областях. В течение суток снегопады, местами сильные, метели, при ветре в порывах 15-18 м/с, снежные заносы, накат, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ожидаются в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. / meteonovosti.ru /
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