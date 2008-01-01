Новости погоды
О снеге в Центральной России
ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 4 февраля
Начиная с субботы и по сию пору в центре России не прекращаются снегопады. В Смоленской области выпало до 19 мм, в Калужской до 20 мм, в Ивановской до 21 мм, в Костромской до 18 мм осадков. Во Владимирской области шел снег, мокрый снег, выпало до 22 мм осадков, налипание мокрого снега диаметром до 40 мм.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Обильные снегопады вызвали интенсивный рост снежного покрова в Центральном федеральном округе. Самые высокие снега, до 69 мм в Костромской области, на северо-западе Ярославской до 50 см, во Владимирской области местами до 44 см. В южных областях сугробы не столь велики: на северо-западе Тамбовской области до 44 см, в Липецкой и Рязанской областях до 29-30 см, в Тульской не превышает 25 см, в Воронежской 19 см, в Курской и Орловской областях до 10 см.
В предстоящие сутки циклон отправится на север, а вместе с ним и зона сильных снегопадов. В ночь на понедельник сильные снегопады еще будут в Рязанской и Владимирской областях. В течение суток снегопады, местами сильные, метели, при ветре в порывах 15-18 м/с, снежные заносы, накат, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ожидаются в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. / meteonovosti.ru /