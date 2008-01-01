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Тепло рвется на север Тюменской области



ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 4 февраля



Циклон, который располагался над Полярным Уралом, продолжает подниматься к северо-востоку. И в начале новой недели его влияние ощутят жители автономных округов Тюменской области.



На Ямале начнутся снегопады, местами небольшие, в отдельных районах при ветре в порывах 13-18 м/с, разыграются метели и морозы станут мягче, даже ночью при прояснениях не ниже -27 градусов, а днем температура в отдельных районах повысится до -7.



Основной удар циклона придется на западные и северо-западные районы Ханты-Мансийского округа, где ожидаются снегопады, местами сильные, ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с, поднимутся метели, ночью повышение температуры до -10..-15, а днем и до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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