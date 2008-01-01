Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тепло рвется на север Тюменской области

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 4 февраля

  Циклон, который располагался над Полярным Уралом, продолжает подниматься к северо-востоку. И в начале новой недели его влияние ощутят жители автономных округов Тюменской области.

На Ямале начнутся снегопады, местами небольшие, в отдельных районах при ветре в порывах 13-18 м/с, разыграются метели и морозы станут мягче, даже ночью при прояснениях не ниже -27 градусов, а днем температура в отдельных районах повысится до -7.

Основной удар циклона придется на западные и северо-западные районы Ханты-Мансийского округа, где ожидаются снегопады, местами сильные, ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с, поднимутся метели, ночью повышение температуры до -10..-15, а днем и до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Пн.
5 фев.
-10
Вт.
6 фев.
-11
Ср.
7 фев.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100