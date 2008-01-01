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Новости погоды
Следим за снегом в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 4 февраля
В период с 9 до 12 часов 4 февраля в Москве прирост снега в среднем составил 5 см. Меньше всего, 3.3 см в поселке Северный, а больше всего - 6.5 см на юго-востоке на МКАД в районе 24 км.
Сейчас зона интенсивного снегопада приподнимается к северу, а значит, в предстоящие 3 часа здесь может быть и более существенный прирост снега. / meteonovosti.ru /
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