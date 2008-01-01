|
|
|
Новости погоды
Сугробы в Москве растут как на дрожжах
ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 4 февраля
В минувшую субботу, 3 февраля, на столицу обрушился мощный снегопад, на опорной станции ВДНХ выпало рекордное количество осадков, 14.5 мм. В результате 1957 год с количеством осадков 11.2 мм уступил место нынешнему 2018 году. За сутки высота снежного покрова составила 32 см.
За минувшую ночью в районе ВДНХ добавилось еще 9 мм осадков, и на 9 часов утра 4 февраля высота снежного покрова увеличилась до 43 см, что выше нормы на 7 см.
Самые высокие сугробы в Москве высотой 51-52 см образовались в поселке Северный и Измайлово. Невысокая высота снежного покрова 33 см зафиксирована в центре столицы на Балчуге. На большинстве же метеостанций высота снежного покрова составляет 41-44 см.
Снегопад продолжается и в течение сегодняшнего дня высота снежного покрова может увеличиться на 10-15 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.