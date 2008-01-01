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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока: погода на любой вкус

ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 4 февраля

  Накануне волновой циклон вышел на акваторию Японского моря, до Приморья его влажный воздух не сумел добраться, но его влияние сказалось в усилении ветра до штормового, 25 м/с, который и поднял сильную метель.

В начале новой недели циклон покинет акваторию Японского моря, оставляя в своем тылу Приморский край, куда и начет поступать холодный воздух. Его вторжение будет сопровождаться снегопадами разной интенсивности и продолжительности, на побережье ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с. После ночных морозов, при прояснениях до -33 градусов, днем -10..-15, на восточном побережье -4..-9 градусов.

Иная ситуация в Хабаровском крае, который находится под присмотром обширного антициклона, при прояснениях в ранние утренние часы столбик термометра опускался ниже -30 градусов. В Бурукане воздух остывал до -38, в Софийском Прииске до -38.8, в Чикунде до -39, а в Удинском -до 39.2 градуса. Среднесуточная температура воздуха была в пределах климатической нормы на слабо отрицательном фоне. Тем не менее, в краевом центре, Хабаровске, температура достигла рекордно низких значения, -29 градусов, что и стало новым абсолютным минимумом для 3 февраля, оставив позади 1969 год с температурой -28.5. / meteonovosti.ru /
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