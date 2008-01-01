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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 4 февраля



В столичном регионе сохраняется не по сезону теплая погода. В минувшие сутки фон температуры превысил климатическую норму на 8-9 градусов, сегодня, 4 февраля, аномалия средней за сутки температуры составит +4..+5 градусов. Тем не менее, температурных рекордов пока не ожидается. Максимум для этих суток останется в 2002 году, когда температура воздуха в Москве повышалась до +5.2 градуса, а экстремальный холод удержится за 1917 годом. В ночь на 4 февраля 1917 года Москву сковывали морозы до -35.5 градуса.



Сильными осадками отметился этот день в 2013 году, выпало 18 мм. А самые глубокие сугробы на метеостанции столицы отмечались в 1915 году, снегомерная рейка была закрыта снегом до высоты 55 см. / meteonovosti.ru /



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