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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 4 февраля

  В столичном регионе сохраняется не по сезону теплая погода. В минувшие сутки фон температуры превысил климатическую норму на 8-9 градусов, сегодня, 4 февраля, аномалия средней за сутки температуры составит +4..+5 градусов. Тем не менее, температурных рекордов пока не ожидается. Максимум для этих суток останется в 2002 году, когда температура воздуха в Москве повышалась до +5.2 градуса, а экстремальный холод удержится за 1917 годом. В ночь на 4 февраля 1917 года Москву сковывали морозы до -35.5 градуса.

Сильными осадками отметился этот день в 2013 году, выпало 18 мм. А самые глубокие сугробы на метеостанции столицы отмечались в 1915 году, снегомерная рейка была закрыта снегом до высоты 55 см. / meteonovosti.ru /
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