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Новости погоды

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Следим за снегом в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 4 февраля

  За прошедшую ночь, с 21 часа 3 февраля до 9 часов утра 4 февраля средний прирост снега в Москве составил от 5 до 9 см. Больше всего было зафиксировано в районе ТСХА и МГУ - 9 см, а меньше всего в районе поселка Северный и Звенигородского шоссе - 5 см. На 6 часов утра в Москве средний прирост снега составил 3 см. Утром снегопад усилился и на 9 часов утра средний прирост составил 7 см. / meteonovosti.ru /
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