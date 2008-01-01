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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:44 Воскресенье, 4 февраля



Предстоящим днём в Московском регионе сохранится влияние активных фронтов средиземноморского циклона, центр которого сегодня будет находиться над Черноземьем. Сохранится облачная погода с сильным снегом.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 4 февраля в Московии ожидается прибавка снега 10-15 см, при том, что за день 3 февраля средний прирост снега по столице составил 9 см, но здесь надо понимать, что вчерашний процесс происходил при положительных температурах как воздуха, так и дорожного полотна, поэтому из 12-16 мм выпавших осадков (в эквиваленте воды) в виде сугробов осталось лишь 9 см. Сегодняшний же процесс будет происходить при отрицательных значениях дневной температуры, причём её максимум придётся на начало дня и составит в Москве



-5..-3, по области -7..-2 градусов, к вечеру мороз усилится до -12..-7. К сильному снегопаду сегодня прибавится ещё несколько неблагоприятных явлений, таких как порывистый ветер, до 12-17 м/с, метель, сохранится гололедица и заносы на дорогах. Будьте предельно аккуратны и внимательны!



Таким образом, в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди. При высокой влажности воздуха содержание кислорода снижается, что неблагоприятно для людей с хронической кислородной недостаточностью. Нехороша такая погода и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника, у них возможно обострение. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями. И даже вполне здоровые люди могут испытывать раздражение, расстройство сна, снижение работоспособности.



4 февраля геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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