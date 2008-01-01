Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:44 Воскресенье, 4 февраля

  Предстоящим днём в Московском регионе сохранится влияние активных фронтов средиземноморского циклона, центр которого сегодня будет находиться над Черноземьем. Сохранится облачная погода с сильным снегом.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 4 февраля в Московии ожидается прибавка снега 10-15 см, при том, что за день 3 февраля средний прирост снега по столице составил 9 см, но здесь надо понимать, что вчерашний процесс происходил при положительных температурах как воздуха, так и дорожного полотна, поэтому из 12-16 мм выпавших осадков (в эквиваленте воды) в виде сугробов осталось лишь 9 см. Сегодняшний же процесс будет происходить при отрицательных значениях дневной температуры, причём её максимум придётся на начало дня и составит в Москве

-5..-3, по области -7..-2 градусов, к вечеру мороз усилится до -12..-7. К сильному снегопаду сегодня прибавится ещё несколько неблагоприятных явлений, таких как порывистый ветер, до 12-17 м/с, метель, сохранится гололедица и заносы на дорогах. Будьте предельно аккуратны и внимательны!

Таким образом, в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди. При высокой влажности воздуха содержание кислорода снижается, что неблагоприятно для людей с хронической кислородной недостаточностью. Нехороша такая погода и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника, у них возможно обострение. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями. И даже вполне здоровые люди могут испытывать раздражение, расстройство сна, снижение работоспособности.

4 февраля геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Пн.
5 фев.
-10
Вт.
6 фев.
-11
Ср.
7 фев.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100