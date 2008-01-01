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Следим за снегопадом в Москве



ИА "Метеоновости" / 19:12 Суббота, 3 февраля



Снегопад в Москве продолжается, и его интенсивность возрастает. По данным московских станций, измеряющих промежуточные результаты осадков, на 18 часов по Москве мы имеем количество осадков от 2,5 до 8 мм в эквиваленте жидкости. Температура воздуха по-прежнему остаётся на положительном фоне, и осадки выпадающие в виде мокрого снега немного подтаивают, поэтому высота снега в см немного ниже количества снега в мм. По расчётам наших специалистов до 21 часа ожидается еще прибавка в 2-4 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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