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Новости погоды

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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 19:12 Суббота, 3 февраля

  Снегопад в Москве продолжается, и его интенсивность возрастает. По данным московских станций, измеряющих промежуточные результаты осадков, на 18 часов по Москве мы имеем количество осадков от 2,5 до 8 мм в эквиваленте жидкости. Температура воздуха по-прежнему остаётся на положительном фоне, и осадки выпадающие в виде мокрого снега немного подтаивают, поэтому высота снега в см немного ниже количества снега в мм. По расчётам наших специалистов до 21 часа ожидается еще прибавка в 2-4 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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