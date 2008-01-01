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Непогода на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:42 Суббота, 3 февраля



На юге Европейской России, у берегов Черного и Азовского морей, отмечается неблагоприятная погода. Виной всему активный атмосферный фронт. Прохождение фронтального раздела сопровождается усилением ветра и осадками. так, в Анапе порывы ветра в утренние часы достигали 18 м/с, прошел дождь. Дождливая и ветреная погода отмечается в Новороссийске, здесь количество осадков достигло 11 мм. В Ростовской области погода также с дождями, в утренние часы местами отмечался туман с ухудшением видимости до 200-500 м. В ночь на 3 февраля на большей части территории области прошли дожди. Наибольшее количество осадков зафиксировано в городе Шахты - 9 мм, в Семикаракорске и Цимлянске выпало до 12 мм дождевой воды. В Морозовске в полдень прогремела гроза, а количество осадков достигло 5 мм.



В ближайшие сутки в регионе сохранится неустойчивая погода с осадками и ветром. / meteonovosti.ru /



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