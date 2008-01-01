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Новости погоды

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Следим за снегом в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 3 февраля

  Снегопад в Москве продолжается. К полудню выпало до 2 см. Фон температуры воздуха по данным столичных метеостанций от -1 до +1 градуса. Интенсивность снегопада не ослабеет до вечера, снег будет идти по всей Москве. По предварительным оценкам синоптиков количество осадков составит 10-15 мм (что подпадает под градацию "сильный снег"). Понижение температуры и переход в сторону устойчивых отрицательных значений ожидается после 21 часа. / meteonovosti.ru /
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