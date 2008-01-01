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В Сибири сохраняется морозная погода



ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 3 февраля



На юге сибирского региона сохраняется антициклональный тип погоды. Под влиянием зимнего сибирского антициклона погода в без существенных осадков и с крепкими морозами. Так, в Республике Алтая в ночь на пятницу температура понижалась до -31..-36 градусов, в Новосибирской области столбики термометров местами опускались до отметки -33, минимальная температура воздуха в Омской и Томской областях составила -30..-32, такой же фон ночной температуры отмечался в Кемеровской области и в Хакасии. В центральных и южных районах Красноярского края температура понижалась до -35..-37, в Тыве минимум температуры составил -42.3 градуса, при этом в Кызыле было -38.



В ближайшей перспективе существенных перемен в погоде региона не ожидается. / meteonovosti.ru /



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