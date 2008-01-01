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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 3 февраля

  В первые выходные февраля ожидается ухудшение погоды на территории Приморского края. Непогода будет связана с влиянием циклона, который кружит над акваторией Японского моря и медленно смещается к Сангарскому проливу.

Кроме того, неустойчивость погоды на юге Дальнего Востока будет связана с влиянием тропосферного вихря, который и станет основной причиной снегопадов в крае. Основное ненастье ожидается в ближайшее воскресенье. 4 февраля на востоке Приморского края пройдет сильный снег, а ветер в порывах будет разгоняться до 19-24 м/с, на побережье и мысах до 25-30 м/с.

Снег и сильный ветер сохранится в регионе до вторника. Температурный фон ночью -12...-25oС, на побережье -6...-11oС. Днем максимальная температура -9...-14oС, в восточной половине -3...-8oС.

К середине недели ситуация будет меняться. На фоне роста атмосферного давления снег прекратится, а ветры ослабеют. Но при этом понизится фон температуры, особенно в ночные часы. В континентальных районах минимальная температура понизится на 5 ≈ 10 градусов, в прибрежных ≈ на 2 ≈ 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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