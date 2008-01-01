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В Москве пошел снег



ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 3 февраля



Зона осадков, о которой уже было много сказано в прессе, сместилась на столичный регион. Около 7 часов утра осадки начались на западе Подмосковья к 8 часам снег и мокрый снег начался в центре города.



Согласно прогнозам, активный циклон будет смещаться на северо-восток через территорию Центрального федерального округа. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 4-5 февраля. В этот период в большинстве областей Центральной России ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В самых южных областях в воскресенье пройдет дождь. Кроме того, в регионе ожидается целый комплекс сопутствующих неблагоприятных явления погоды: налипание мокрого снега, гололед, местами метель. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с.



В Москве и Московской области наиболее интенсивные осадки, а также налипание мокрого снега, метель и усиление ветра в порывах до 12-17 м/с ожидаются сегодня. Автолюбителям в этот период лучше пересесть на общественный транспорт. / meteonovosti.ru /



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