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Новости погоды

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На Камчатке февраль начался с рекордов

ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 3 февраля

  Аномально теплая погода отмечается на крайнем северо-востоке нашей страны. В минувшие сутки отклонения от нормы в отдельных районах региона превысили +15 градусов, а в континентальных районах Магаданской области фон температуры оказался на 20 градусов выше обычных для начала февраля значений. Причиной столь высокого фона температуры стал вынос теплого и влажного воздуха в передней части циклона. В теплой воздушной массе был зафиксирован температурный рекорд. Так, в Петропавловске-Камчатском столбики термометров поднимались до отметки +3.1 градуса, что более чем в два раза (!) выше предыдущего экстремума. К слову сказать предыдущий суточный рекорд тепла был зафиксирован 80 лет назад и составлял +1.4 градуса.

В ближайшие сутки-двое влияние циклона в регионе сохранится, погода по-прежнему теплая и влажно-ветреная. / meteonovosti.ru /
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