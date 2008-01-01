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Сильные снегопады в Магаданской области



ИА "Метеоновости" / 09:32 Суббота, 3 февраля



В континентальных районах дальневосточного региона сохраняется влияние студеного антициклона. Погода типичная для разгара зимы - без осадков и крепкие морозы. На периферии антициклона ситуация иная. В частности, по восточной периферии, где наблюдается противостояние с циклоном погода ветреная. Атмосферные фронты, смещающиеся по периферии антициклона, несут с собой осадки. Так, днем 2 и ночью 3 февраля в Магаданской области отмечался сильный снег . За этот период времени в отдельных районах выпало до 9 мм твердых осадков.



Сегодня в регионе сохранится неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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