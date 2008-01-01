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Новости погоды

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Из летописи московской погоды.

ИА "Метеоновости" / 09:21 Суббота, 3 февраля

  В столичном регионе вновь потеплело. В течение сегодняшней субботы, 3 февраля, столбики термометров в Москве будут колебаться от -1 до +1 градуса, а среднесуточная температура окажется выше климатической нормы аж на 9-10 градусов! Однако, до абсолютного максимума температура сегодняшнего дня все же не доберется. Самым теплым 3 февраля был 16 лет назад, в 2002 году, когда воздух в столице прогрелся до +4,2 градусов. А вот самая холодная ночь 3 февраля наблюдалась в далеком 1967 году, столбики термометров тогда опустились до -31,9 градусов.

Погода в Москве сегодня ожидается пасмурной и ненастной, с сильным снегом и мокрым снегом. По предварительным прогнозам количество осадков может составить 4-10 мм. Рекорд по осадкам для 3 февраля пока принадлежит 1957 году и составляет 11,2 мм. Будет он достигнут или превышен можно будет судить только завтра, при такой погодной ситуации вероятность есть. / meteonovosti.ru /
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