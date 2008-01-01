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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Суббота, 3 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта с юго-запада. Ожидается облачная погода, будет идти снег, мокрый снег, местами сильный. Налипание снега на проводах и деревьях, образование сосулек на крышах зданий, на дорогах снежный накат. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+1 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление в столичном регионе незначительно ниже нормы, температура воздуха будет выше климатической нормы на 9-10 градусов. Пройдет снег, при порывистом ветре разыграются метели. Содержание кислорода в воздухе уменьшится. Из-за чего на ухудшение самочувствия могут жаловаться люди с хронической кислородной недостаточностью. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения хронических недугов у людей с заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Из-за порывистого ветра и метели даже у вполне здоровых людей возможно снижение работоспособности, ухудшение настроения, расстройство сна, а у лиц с нервными нарушениями такая погода вызывает чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

3 февраля геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /
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