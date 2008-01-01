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Новости погоды

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В Крыму погода изменится

ИА "Метеоновости" / 13:39 Пятница, 2 февраля

  Февраль жители и гости Крыма встретили теплой и сухой погодой. Накануне днем над полуостровом светило солнце, а воздух прогревался до +7:+11 градусов, что на 2-4 градуса теплее, чем положено по норме.

Сегодня, в пятницу 2 февраля, и в предстоящие выходные станет теплее еще на пару градусов, а вот вероятность осадков возрастет и усилится ветер. Всему виной усиливающееся влияние балканского циклона, который испортит погоду в большинстве районов ЕТР.

В Крыму основная непогода придется на воскресенье, 4 февраля, когда регион будет пересекать атмосферный фронт - ожидается сильный дождь и ветер порывами 18-23 м/с. В ночь на понедельник, после прохождения фронта, похолодает и к дождю начнет примешиваться мокрый снег, впрочем, интенсивность осадков пойдет на спад.

Температурный фон снизится на 4-6 градусов. После 8:13 градусов тепла ожидаемых в выходные дни, в понедельник уже не выше +3,+8, в горах до -3. / meteonovosti.ru /
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