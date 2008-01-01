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Новости погоды

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В Средней Полосе ЕТР в выходные ненастно

ИА "Метеоновости" / 13:00 Пятница, 2 февраля

  В предстоящие выходные в районах Средней Полосы России ожидается ухудшение погоды - скажется влияние приближающегося к ЕТР "балканского" циклона, центр которого в воскресенье окажется над Черноземьем.

В центральных областях уже завтра, 3 февраля, в зоне активного атмосферного фронта начнутся сильные снегопады, причем из-за повышения температуры местами до оттепели к снегу будет примешиваться и мокрый снег. Сильные осадки будут продолжаться и в воскресенье, когда центр вихря сместится вглубь территории, сопровождаясь местами налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедными явлениями, снежным накатом на дорогах.

В Черноземье разгул непогоды ожидается в воскресенье 4 февраля и ночью понедельника 5 февраля - пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, будет отмечаться налипание мокрого снега, местами гололед и гололедица, ветер усилится в порывах до 15-21 м/с. 4-5 февраля весь комплекс неблагоприятных явлений погоды, связанный с ненастным циклоном ожидается и в Поволжье.

Начиная с понедельника, с постепенным отступлением вихря на восток, ветры сменят направление на северные румбы и начнут затягивать в Центр ЕТР холодный арктический воздух, что приведет к понижению температуры. К середине следующей недели в большинстве районов Средней Полосы морозы окрепнут до значений, на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Ожидаемое ухудшение погоды значительно осложнит дорожную обстановку в регионах. Будьте бдительны и очень осторожны! / meteonovosti.ru /
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