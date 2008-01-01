

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Январь теплый, а февраль холодный?



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 2 февраля



климату в центральной части России, в том числе в столичном регионе, самым холодным зимним месяцем является январь. А в феврале, если следовать климатической норме, среднесуточная температура начинает постепенно повышаться. Однако, существуют исключения из правил. В некоторые годы февраль оказывался заметно холоднее, а январь был аномально теплым. За последние 66 лет в Москве отмечено 28 таких случаев, т.е. около 40%. В тройке лидеров 1956, 1994 и 2007 годы, когда средняя температура февраля оказалась на 8-9 градусов ниже январской.



Январь текущего года выдался очень теплым - средняя температура месяца превысила норму на 5 градусов. Максимальная положительная аномалия прослеживалась в первой половине месяца и в последние дни января. Среднесуточная температура с 1 по 7 января опережала норму на 7-10, с 8 по 11 января на 4-5 градусов. В конце месяца, с 26 по 31 января, положительная аномалия составила 4-7 градусов.



Февраль в Москве начался с похолодания, и температура вернулась в свои климатические рамки. Однако, погода вновь меняется и в ближайшие выходные, 3-4 февраля, температура повысится до слабой оттепели. Среднесуточные значения вновь окажутся значительно выше нормы, на 8-10 градусов.



По предварительным прогнозам в начале новой недели в столичный регион вернутся морозы, которые к середине недели окрепнут, и на 2-3 градуса ожидаются ниже климатической нормы.



Если текущий год окажется в числе 40% случаев, то после аномально теплого января нас ждет холодный февраль. Время покажет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



