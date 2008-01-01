Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
2 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Западной Европы сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 2 февраля

  Через южные районы Западной Европы один за другим смещаются активные волновые циклоны, формируя крайне неустойчивую погоду. В результате февраль здесь начался с интенсивных дождей и тенденция на их продолжение сохраняется.

За первый февральский день в Италии местами выпало до 24 мм небесной влаги, на Балканах количество осадков за прошедшие сутки колебалось от 13 до 43 мм.

В наступившую пятницу ожидается небольшая передышка в дождях, а вот в субботу 3 февраля очередной циклон с активной фронтальной системой принесет новую порцию сильных дождей, которые значительно пополнят копилку месячных осадков, уже наполнившуюся на 15-30% в некоторых городах Италии только за первый февральский день. Зона сильных дождей распространится не только на большую часть Италии, но и на большинство стран Балканского полуострова, а также на Венгрию. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Сб.
3 фев.
+1
Вс.
4 фев.
-6
Пн.
5 фев.
-12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Джуба		 -45
Екючю

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Биратнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100