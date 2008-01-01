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На юге Западной Европы сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 2 февраля



циклоны, формируя крайне неустойчивую погоду. В результате февраль здесь начался с интенсивных дождей и тенденция на их продолжение сохраняется.



За первый февральский день в Италии местами выпало до 24 мм небесной влаги, на Балканах количество осадков за прошедшие сутки колебалось от 13 до 43 мм.



В наступившую пятницу ожидается небольшая передышка в дождях, а вот в субботу 3 февраля очередной циклон с активной фронтальной системой принесет новую порцию сильных дождей, которые значительно пополнят копилку месячных осадков, уже наполнившуюся на 15-30% в некоторых городах Италии только за первый февральский день. Зона сильных дождей распространится не только на большую часть Италии, но и на большинство стран Балканского полуострова, а также на Венгрию. / meteonovosti.ru /



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