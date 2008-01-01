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Северо-Запад ЕТР накрыла зона снегопадов



ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 2 февраля







Почти повсеместно шел снег, в Псковской области с мокрым снегом. За прошедший день 1 февраля и ночь 2 февраля в копилку осадков месяца добавлено от 2 до 4 мм, в Псковской и Ленинградской областях снег местами был сильным количеством осадков 6-7 мм за 12 часов. В Санкт-Петербурге за первый день февраля выпало 6 мм снега в жидком эквиваленте, высота сугробов подросла до 8 см.



В течение сегодняшней пятницы, 2 февраля, циклон будет перемещаться через Северо-западный регион на северо-восток ЕТР, сохраняя вероятность сильных снегопадов в Ленинградской, Новгородской, Вологодской областях и в Карелии. Местами снег будет сопровождаться метелями при усилении ветра до 15 м/с.



Ослабление интенсивности осадков на западе региона ожидается уже завтра, в воскресенье зона сильных снегопадов сместиться на территорию Республики Коми. / meteonovosti.ru /



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