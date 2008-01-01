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Аномальное тепло на крайнем северо-востоке России



ИА "Метеоновости" / 10:14 Пятница, 2 февраля







При таких превышениях нормы не обошлось в первый февральский день без температурных рекордов. Абсолютные максимумы дня обновились накануне в двух пунктах Чукотки - в Певеке и Омолоне. В Певеке воздух днем прогрелся до -0,2 градусов, что оказалось на 0.7 градуса выше предыдущего рекорда, установленного совсем недавно, в 2014 году. В Омолоне столбики термометров поднялись до отметки -3,0, и такое значение температуры оказалось почти на 3 градуса выше максимума 1989 года. Еще одним рекордсменом стал Петропавловск-Камчатский, где опорная метеостанция зафиксировала температуру +3,2 градуса (предыдущий рекорд составлял +1,5 и был отмечен в 1986 году).



В предстоящие выходные синоптическая ситуация в регионе существенно не изменится. Температурные показатели хоть и снизятся на 2-3 градуса, но останутся значительно выше характерных для начала февраля значений. / meteonovosti.ru /



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