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Новости погоды
В Приморье усилится ветер
ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 2 февраля
В предстоящие выходные прохождение волнового циклона вдоль южных границ Приморского края спровоцирует в прибрежных районах усиление ветра до штормовых значений.
Центр циклона будет кружить в акватории Японского моря и значительных осадков не вызовет, лишь местами (преимущественно в южных районах) пройдет небольшой и умеренный снег. Но из-за значительного барического градиента на границе взаимодействия вихря и раскинувшегося над югом Дальнего Востока антициклона ожидается усиление ветра, в прибрежных районах Приморья до штормовых значений. В предстоящие выходные дни и в понедельник (в период с 3 по 5 февраля) порывы ветра будут достигать 20-25 м/с, а в воскресенье 4 февраля на мысах ветер может разогнаться до 30 м/с.
При этом сохраняющиеся в крае умеренные морозы (характерные для текущего сезона) из-за сильного ветра будут казаться более крепкими и "колючими". / meteonovosti.ru /
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