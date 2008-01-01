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В Приморье усилится ветер



ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 2 февраля



В предстоящие выходные прохождение волнового циклона вдоль южных границ Приморского края спровоцирует в прибрежных районах усиление ветра до штормовых значений.



Центр циклона будет кружить в акватории Японского моря и значительных осадков не вызовет, лишь местами (преимущественно в южных районах) пройдет небольшой и умеренный снег. Но из-за значительного барического градиента на границе взаимодействия вихря и раскинувшегося над югом Дальнего Востока антициклона ожидается усиление ветра, в прибрежных районах Приморья до штормовых значений. В предстоящие выходные дни и в понедельник (в период с 3 по 5 февраля) порывы ветра будут достигать 20-25 м/с, а в воскресенье 4 февраля на мысах ветер может разогнаться до 30 м/с.



При этом сохраняющиеся в крае умеренные морозы (характерные для текущего сезона) из-за сильного ветра будут казаться более крепкими и "колючими". / meteonovosti.ru /



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