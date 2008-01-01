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Новости погоды

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В Казахстане морозы ослабевают

ИА "Метеоновости" / 09:10 Пятница, 2 февраля

  В Казахстане продолжительный период держались сильные морозы, отрицательная температурная аномалия сохранялась с 13 января вплоть до 30 января. Самый сильный мороз в столице страны, городе Астане, случился 23 января, под утро было -38,2 градуса. Ниже нормы на 6 градусов в Астане и на 10 градусов в Алма-Ате была температура и в предпоследний январский день. Но, начиная с 31 января, морозы пошли на спад и среднемесячная температура начала возвращаться в пределы климатической нормы.

Произошла перестройка процесса - сибирский антициклон отступает к востоку, и власть над погодой переходит к теплой окраине поволжского циклона. На запад государства он несет не только повышение температуры, но и осадки и порывистый ветер, ночная температура не ниже -10 градусов, дневная около 5 мороза. Местами до -25 градусов предстоящей ночью воздух может остыть лишь на востоке страны, где антициклон еще сохранит свое преобладающее влияние. / meteonovosti.ru /
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