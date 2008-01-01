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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:34 Пятница, 2 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и в Московской области атмосферное давление начнет падать, но останется в пределах климатической нормы. Морозы ослабеют, температура воздуха вновь станет выше привычных значений на 5-6 градусов. Пройдет снег, усилится ветер. Содержание кислорода в воздухе понизится. Неважно себя будут чувствовать люди с хронической усталостью, ослабленные длительными заболеваниями, а также метеозависимые люди с хроническими бронхо-легочными недугами и воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, страдающие кислородной и сердечной недостаточностью, сосудистыми расстройствами. У многих вполне здоровых жителей столичного региона пасмурная погода ухудшает настроение, вызывает апатию и снижение работоспособности. В это время желательно поддержать организм поливитаминами, отварами шиповника, облепихи или клюквы. Очень полезны для восполнения дефицита кислорода пешие прогулки на свежем воздухе, посильные пробежки на лыжах, катание на коньках. / meteonovosti.ru /
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