

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:34 Пятница, 2 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и в Московской области атмосферное давление начнет падать, но останется в пределах климатической нормы. Морозы ослабеют, температура воздуха вновь станет выше привычных значений на 5-6 градусов. Пройдет снег, усилится ветер. Содержание кислорода в воздухе понизится. Неважно себя будут чувствовать люди с хронической усталостью, ослабленные длительными заболеваниями, а также метеозависимые люди с хроническими бронхо-легочными недугами и воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, страдающие кислородной и сердечной недостаточностью, сосудистыми расстройствами. У многих вполне здоровых жителей столичного региона пасмурная погода ухудшает настроение, вызывает апатию и снижение работоспособности. В это время желательно поддержать организм поливитаминами, отварами шиповника, облепихи или клюквы. Очень полезны для восполнения дефицита кислорода пешие прогулки на свежем воздухе, посильные пробежки на лыжах, катание на коньках. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



