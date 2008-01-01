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Непогода Западной Европы



ИА "Метеоновости" / 13:26 Четверг, 1 февраля



Все страны старого света попали в зону влияния атлантического циклона, он весьма глубок, давление в центре ниже 980 гПа, что сравнимо с давлением в центрах тропических циклонов. Осадки разной интенсивности в странах Скандинавии, на Британских островах, и на материковой территории. На Британских островах осадков до 16-18 мм, во Франции до 20-23 мм, в Париже 10 мм, вокруг Парижа до 15 мм. Но еще больше дождя прошло в Германии местами до 36 мм, но кое-где и того больше: до 53 мм. Прошли дожди в Испании. Штормовой ветер отмечается практически на всех странах Западной Европы.



Непродолжительная передышка от дождей в Европе, которая намечается после прохождения холодного фронта в пятницу, 2 февраля, закончится в тот же день. Выходные с обильными осадками. / meteonovosti.ru /



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