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Новости погоды

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Погодные итоги января в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 1 февраля

  Январь 2018 года в столичном регионе оказался значительно теплее, чем положено по климату. На станции ВДНХ аномалия температуры воздуха составила +5,0 градуса, на других станциях она колебалась в пределах +4,9 градуса, +5,1. По Московской области наибольшая положительная аномалия +5,6 градуса была в Клину, а наименьшая, +4,8 градуса в Черустях. В итоге, январь 2018 года вошел в число 15 самых теплых с 1879 года, и занял 3 место по теплу в текущем столетии.

И по количеству осадков месяц оказался "щедрым" на осадки в виде снега. На территории столицы выпало от 58 мм до 69 мм осадков, что тоже вывело январь 2018 года в число 15 самых снежных.

Высота снежного покрова по Москве на 31 января колебалась от 33 см до 39 см, что выше нормы. Самая большая высота снежного покрова в конце января была в 1956 году и составляла 56 см.

В Подмосковье снега от 30 см в Павловском Посаде до 15 см в Можайске. / meteonovosti.ru /
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