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Новости погоды

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Сильнейший снегопад обрушится на Москву в выходные

ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 1 февраля

  В выходные дни Москву и Подмосковье засыплет снегом. Высота снежного покрова достигнет 50-60 см, что станет рекордом для начала февраля.

Обильные снегопады в столичном регионе будут связаны с атлантическими циклонами. Один надвигается с северо-запада, с Балтики, другой с юго-запада, со Средиземного моря. Стремясь на встречу, они объединятся над центром России, накроют сильными осадками весь центр Европейской России.

В пятницу к столице придет теплый фронт рано утром, в середине дня фронт окклюзии, за сутки выпадет от 3 до 6 мм осадков. Это будет лишь прелюдия к "снежному" коллапсу в выходные дни.

В субботу и воскресенье, в течение всего периода, ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный. По предварительным расчетам, количество осадков за сутки может превышать 10-15мм. Температура воздуха днем в субботу и в течение суток воскресенья ожидается около 0 градусов. Снег будет мокрым, тяжелым, он будет налипать на провода и ветки деревьев, на дорогах образуется снежный накат, на крышах домов- сосульки.

Суточное количество осадков в Москве может быть экстремально большим, или близким к экстремальным.

Все это потребует особого внимания от всех жителей столичного региона. / meteonovosti.ru /
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