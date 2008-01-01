|
|
|
Новости погоды
На Камчатке новый сильный снегопад
ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 1 февраля
Прошедший январь отличился большим вкладом в сумму осадков в Петропавловске-Камчатском, выпало больше нормы в полтора раза, 171 мм. Особенно много осадков выпало за последнюю декаду, и львиная доля досталась заключительному дню января: 31 числу, 39 мм, а в купе с ночью на 1 февраля сумма за сутки от 9 утра 31января до 9 утра 1 февраля составила 46 мм, или 39% от месячной нормы.
Много снега выпало и в Магадане: 25 мм в жидком эквиваленте. Щедрой на осадки оказалась тыловая часть беринговоморского циклона, он высокий и над прибрежными районами большую роль в формировании снежной погоды играет тыловая часть высотного циклона. Со снегом будет и в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.