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Новости погоды

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На Камчатке новый сильный снегопад

ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 1 февраля

  Прошедший январь отличился большим вкладом в сумму осадков в Петропавловске-Камчатском, выпало больше нормы в полтора раза, 171 мм. Особенно много осадков выпало за последнюю декаду, и львиная доля досталась заключительному дню января: 31 числу, 39 мм, а в купе с ночью на 1 февраля сумма за сутки от 9 утра 31января до 9 утра 1 февраля составила 46 мм, или 39% от месячной нормы.

Много снега выпало и в Магадане: 25 мм в жидком эквиваленте. Щедрой на осадки оказалась тыловая часть беринговоморского циклона, он высокий и над прибрежными районами большую роль в формировании снежной погоды играет тыловая часть высотного циклона. Со снегом будет и в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /
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