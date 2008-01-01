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Новости погоды
Самая холодная ночь текущей зимы
ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 1 февраля
Прошедшая ночь в Москве отличилась температурой, которая стала самой низкой для текущей зимы: -14,1 градуса. Практически весь январь средняя температура была выше нормы. Разброс минимальной температуры по Москве от -11 градусов на Балчуге, до -14,8 на южной окраине столицы.
На территории Новой Москвы столбики термометров опускались еще ниже: до -16,8 градусов. В Московской области температура колебалась от -8,9 на востоке (Черусти) до -18,3 градусов на западе (Новый Иерусалим). / meteonovosti.ru /
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