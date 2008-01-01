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О последних январских рекордах температуры



ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 1 февраля



В последний день января в рекордсмены по аномальному теплу вышли станции России расположенные на территории Чукотского а.о. Самая высокая температура была в Певеке и 30 января и 31, +6,3 градуса. Но для Певека такие теплые дни в разгар зимы не редкость, в 1971 году в середине января была зафиксирована температура +8,9 градуса. В целом весь месяц в этом году оказался теплее положенного на 4,8 градуса. Ниже нормы температура отмечалась с 18 по 22 января. Самый холодный день был 21 числа, до -37,9 градуса.



И еще о рекордсмене, это Омолон, накануне было -1,1 градуса. Но 29 января было еще теплее: +3,0 градуса, что теперь будет абсолютным максимумом месяца, предыдущий случился 2012 году 18 января и составил +0,3 градуса. Самая низкая температура в этом году была 19 января -53,4 градуса. В целом прошедший месяц со средней температурой -29,8 градуса, что выше нормы на 7,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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