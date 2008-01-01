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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:39 Четверг, 1 февраля



Февраль начинается похолоданием, понижение температуры будет почти до климатической нормы. Для первого февральского дня она составляет -10 градусов. Но для мороза, который наблюдался в 1956 году, очень далеко, под утро воздух в столице остыл до -34,8 градусов. Год назад средняя температура дня составила -3,9, минимальная -7,7 градусов. Самый теплый день отмечался три года назад, в 2015 году: +3,1 градуса. А вот атмосферное давление было рекордно высоким не только для этого дня, но и для всего месяца. В 1972 году было 1040,7 гПа, или 780 мм рт. ст., что почти на 30 единиц выше нормы.



Высота снежного покрова в Москве, согласно многолетним наблюдениям, должна составлять 33 см, а сейчас она 38 см. Причем этот снег выпал в последние дни января.



Самый ненастный день выдался в столице в 1915 году, количество осадков в 1915 году было 15,0 мм. / meteonovosti.ru /



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