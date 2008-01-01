

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:40 Четверг, 1 февраля



С отходом снежного североатлантического циклона на Среднюю Волгу, давление в Московии существенно подрастет и в середине дня составит 751 мм рт ст. Большую часть дня столица и область окажутся под влиянием области высокого атмосферного давления с юго-запада. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами покружит слабый снег. Максимальная температура в Москве -9..-7, по области



-12..-7. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



С ростом атмосферного давления, температура воздуха в столице понизится, и приблизится к своей климатической норме. В таких условиях увеличивается и содержание кислорода в воздухе. У большинства здоровых людей погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. А людям метеозависимым придется нелегко. Резкие скачки давления негативным образом отразятся на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



