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Новости погоды

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Гроза и неустойчивая погода на юге Европейкой России

ИА "Метеоновости" / 15:43 Среда, 31 января

  Циклон, обеспечивший сильные снегопады в центре ЕТР, уже оказывает влияние и на погоду южных регионов ЕТР. Утром в последние сутки января при прохождении активного холодного фронта циклона прогремели грозы в районе Сочи и Адлера. Вслед за первым фронтом, следующий холодный фронт циклонического вихря, медленно уходящего на юго-восток, начал пересекать южные районы ЕТР.

Холодный воздух с сильным ветром западного и северо-западного направления активно вторгается в Краснодарский край и в Ростовскую область. Ветер в последние часы местами усиливался в порывах до 14-17 м/с. В ближайшие часы ожидаются осадки разной интенсивности. Снег и мокрый снег в горных районах и предгорьях, налипание мокрого снега, дальнейшее усиление ветра до 15-20 м/с. В Ростовской области прошумят метели. К утру 1 февраля непогода распространится на Нижнее Поволжье.

Но похолодание будет кратковременным и не повсеместным, оно задержится в основном в Ростовской и Волгоградской областях. В Краснодарском крае уже 2 февраля температура опять начнет повышаться, ветер с юга и юго-запада начнет подгонять теплый воздух Средиземноморья, днем температура местами на юге и на черноморском побережье края повысится до +12..+14 градусов.

А Крым пока останется в стороне от похолодания. Там погодные перипетии будут выражаться только в смене направления ветра и его усилении. / meteonovosti.ru /
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