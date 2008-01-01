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На Урале первая ночь февраля морозная



ИА "Метеоновости" / 14:56 Среда, 31 января



Сибирский антициклон сохраняет свое влияние и на Урале, обеспечивая там холодные ночи. Особенно сильно воздух в ночь на 1 февраля будет выхолаживаться на Южном Урале, где в Челябинской области по-прежнему будут отмечаться морозы до -30..-32 градусов. До -30..-31 градуса упадет в ближайшую ночь температура в Пермском крае и в Свердловской области.



Циклон, который обеспечил сильные снегопады и потепление в центре ЕТР, не сможет заметно изменить погоду на Урале, он начинает заполнятся и держит путь южнее, в Поволжье. Но его влияние скажется в усилении ветра на Южном Урале до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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