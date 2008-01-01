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Новости погоды

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О похолодании в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 31 января

  Холодный воздух уже проник в западные и северо-западные районы Московской области. Там ветер уверенно повернул на северо-западные, северные румбы и усиливается в порывах до 12-14 м/с, поднимая поземок, временами отмечается слабая метель.

Температура понижается. В Волоколамске она упала до -6, в Можайске до -5 градусов, при этом на юге и юго-востоке области она пока не ниже - 3 градусов.

За последние 2 часа во Внуково температура упала с -3 до -4,3 градусов, отмечаются заряды снега, видимость в которых ухудшается до 1000-1300 м. Ветер северо-западного направления усиливался в порывах до 16 м/с.

В центре Москвы пока минус 2 градуса, на метеостанции ВДНХ -2,6 градуса. Ветер в ближайшие часы будет крепчать, давление расти, а температура уверенно падать. Вторжение холода будет сопровождаться ветром северного и северо-западного направления силой 5-10 м/с, с порывами до 13-16 м/с. В ночь на 1 февраля морозы в Москве и Подмосковье окрепнут до 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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