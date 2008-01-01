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Новости погоды

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Давление в Москве интенсивно растет

ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 31 января

  Резкие перепады давления характеризуют погоду в столичном регионе в последние дни уходящего января. За последние 3 часа в Москве атмосферное давление подросло на 3 мм, т.е. рост давления составляет 1 мм в час. К 12 часам на метеостанции ВДНХ оно подросло до 735,9 мм ртутного столба.

Снежный циклон отходит от Москвы, на смену ему с юго-запада выйдет промежуточный гребень повышенного давления, который и будет определять погоду в столичном регионе большую часть суток 1 февраля. Интенсивный рост атмосферного давления продолжится. В середине дня 1 февраля его значение в столице составит 751 мм рт. ст. За сутки рост давления составит 15 единиц. А если учесть его интенсивное падение сутки назад, то за 48 часов оно вырастет на 25 мм ртутного столба.

Такой перепад давления с трудом переносят даже здоровые и молодые люди, а людям, страдающим сосудистыми расстройствами, собственным неустойчивым артериальным давлением, нарушением мозгового кровообращения, сердечными недугами, перенесшим сосудистые катастрофы нужно быть особенно внимательными в эти дни. / meteonovosti.ru /
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