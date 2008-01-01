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Новости погоды

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Итоги московского снегопада

ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 31 января

  Похоже, зима пытаясь наверстать упущенное, обрушилась на столицу сильным снегопадом.

Порции теплого воздуха одна за другой стали поступали в московский регион уже с воскресенья. Отмечался снег различной интенсивности при температуре около -5 градусов. И, наконец, вчера балтийский циклон не только достиг центра Европейской равнины и повысил температуру воздуха до оттепели, но и заметно углубился. Давление за сутки понизилось на 10 единиц. Снег усилился и в ночь на 31 января интенсивность осадков достигла максимума.

Каждый час сугробы вырастали на 1-2 сантиметра. Снег оставался на ветках деревьев и проводах. За минувшую ночь в Москве прирост свежевыпавшего снега составил от 6 до 13 см.

Судя по архивным данным, последние 20 лет в январе прирост свежевыпавшего снега составляет 46 сантиметров. В нынешнем январе его будет, как минимум, на 16 сантиметров, или на 35%, больше.

Зато, какой сказочный пейзаж в столице! / meteonovosti.ru /
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