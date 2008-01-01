|
|
|
Новости погоды
Итоги московского снегопада
ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 31 января
Похоже, зима пытаясь наверстать упущенное, обрушилась на столицу сильным снегопадом.
Порции теплого воздуха одна за другой стали поступали в московский регион уже с воскресенья. Отмечался снег различной интенсивности при температуре около -5 градусов. И, наконец, вчера балтийский циклон не только достиг центра Европейской равнины и повысил температуру воздуха до оттепели, но и заметно углубился. Давление за сутки понизилось на 10 единиц. Снег усилился и в ночь на 31 января интенсивность осадков достигла максимума.
Каждый час сугробы вырастали на 1-2 сантиметра. Снег оставался на ветках деревьев и проводах. За минувшую ночь в Москве прирост свежевыпавшего снега составил от 6 до 13 см.
Судя по архивным данным, последние 20 лет в январе прирост свежевыпавшего снега составляет 46 сантиметров. В нынешнем январе его будет, как минимум, на 16 сантиметров, или на 35%, больше.
Зато, какой сказочный пейзаж в столице! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.