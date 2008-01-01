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На Чукотке оттепели и температурные рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 31 января



Южные и юго-восточные потоки в тропосфере уже несколько дней поддерживают аномально высокую температуру на Чукотке и в Магаданской области. Среднесуточная положительная аномалия температуры местами на северо-востоке России составляет 25-30 градусов. При этом местами отмечается штормовой ветер и обильные осадки.



В Певеке 30 января состоялся уже третий рекорд максимальной температуры за последние пять дней января, и был он почти на 3 градуса выше прежнего, который отмечался 30 января 2014 г. Теперь абсолютный экстремум составляет 6,3 градуса. При этом ветер временами усиливался в порывах до 28 м/с.



Оттепель сохранялась и в Омолоне, что на границе с Магаданской областью. Там накануне состоялся очередной рекорд температуры, она повысилась до 2,4 градуса, предыдущий рекорд имел значение -2,3 градуса и отмечался в 2015 г. Таким образом, рекорды на Чукотке в конце января 2018 г имеют феноменальные значения, превосходя прежние экстремумы на 3 и более градусов, и, что самое удивительное, они имеют положительные значения. Но уже в начале февраля после продолжительной оттепели на севере и на западе Чукотке подморозит до -7,-12 градусов.



На охотском побережье Магаданской области оттепели сопровождаются сильным ветром, обильными осадками в виде снега и мокрого снега, метелями. Местами в прошедшие сутки выпало до 21 осадков, а ветер усиливался до 21-27 м/с. В Магадане отмечался новый рекорд температуры, и он тоже имеет значение со знаком "+". Теперь максимум суток 30 января для столицы Магаданской области составляет +0,9 градуса, прежний экстремум -0,1 градуса продержался более 50 лет, он был зафиксирован в 1961 г. / meteonovosti.ru /



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