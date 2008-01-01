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Москва может получить новый рекорд осадков



ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 31 января



зимы не менее заметно: обильными снегопадами, налипанием мокрого снега на провода и деревья и практически рекордным количеством осадков.



Всего за сутки 30 и ночь 31 января сугробы в Москве и Подмосковье выросли на 10-15 см. И теперь местами они оказались выше нормы для последних суток января. На метеостанции ВДНХ высота снега по климатическим данным на эти дни составляет 32-33 см, сегодня же утром там сугробы подросли до 38 см, и это еще не предел. По предварительным расчетам Метеобюро Москвы и Московской области прирост снега до конца дня составит до 4 см, местами и более.



В центре Москвы высота снега увеличилась к утру 31 января до 21 см, в районе МГУ - до 39 см. На северо-западе столицы высота снега составляет 33 см. И это снежное царство в столице и в Подмосковье обеспечил активный циклон с Балтики, наполненный влагой и управляющий несколькими фронтальными разделами. Центр сильно накрученного вихря утром 31 января оказался чуть южнее Москвы, а его фронты продолжат засыпать снегом столичный регион. Видимость в снеге местами в Москве и ее окрестностях составляет всего 1000 м. Наиболее обильные осадки будут отмечаться в первой половине дня.



30 января за сутки по данным станции ВДНХ в Москве выпало 9 мм осадков, что близко к рекорду суток, который принадлежит 1983 году, когда 30 января выпало 9,7 мм осадков. За ночь 31 января на метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков в эквиваленте жидкой воды, а прирост снега составил 10 см. Но снегопад продолжается, сегодня еще прибавится не менее 4 мм, так что количество осадков приблизится к рекордному, которое составляет для Москвы 12, 6 мм. Этот рекорд осадков для суток 31 января был зафиксирован 31 января 1965 г. / meteonovosti.ru /



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