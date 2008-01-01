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Новости погоды

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"Афанасьевские" морозы в Москве будут не сильными

ИА "Метеоновости" / 09:51 Среда, 31 января

  Сегодня, 31 января, по народному календарю Афанасий-ломонос. "Пришел Афанасий-ломонос, дерет щеки и нос". По статистике, конец января и начало февраля - самое холодное время года. Сегодня в течение суток температура будет колебаться от 0 до небольшого мороза к вечеру. Но уже 1 февраля мороз должен усилиться, ночью до -10,-15 градусов, днем будет -7,-12 градусов. Это уже близко к климатической норме. А самый сильный мороз на Афанасия (31 января) был в 1956 году, -38,1 градуса. Следует отметить, что в 1956 году лютые холода держались в столице более недели, но "рекордными" морозами запомнились 30 и 31 января. В 2016 году последний день января отметился рекордом максимальной температуры. Было +3,9 градуса. И также в 2016 году максимум температуры был отмечен и 30 января. В этом году до этих крайних рекордов дело не дойдет. / meteonovosti.ru /
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