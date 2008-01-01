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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:49 Среда, 31 января



Московский регион по-прежнему остается в снежном плену североатлантического циклона. Днем, находясь в тыловой части циклона, снег продолжится, но уже менее интенсивный, чем был. Во второй половине дня усилится ветер, который поменяет свое направление на западное, северо-западное. И его порывы будут достигать 12-15 м/с. Закружит метель. Давление, не смотря на начавшийся рост останется значительно ниже нормального, в середине дня его значение составит 738 мм рт. ст., что более чем на 10 единиц ниже нормального. Максимальная температура воздуха в первой половине дня в столице составит -2..0, по области -5..0. К вечеру температура воздуха понизится до -5 в Москве и по области до -8 градусов. При таких погодных условиях на дорогах образуется гололедица, а на крышах зданий сосульки. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.



Такие изменения погоды скажутся на самочувствии людей. И даже боль в суставах раньше в холодную влажную погоду называлась "погодной болью". Сегодня доказано, что метеозависимые или погодно-зависимые ухудшения и обострение болезней, отмечаются у 70% людей с хроническими заболеваниями. И даже 40-45% практически здоровых людей, в некоторой мере связывают свое недомогания, ухудшения самочувствия, снижение работоспособности, с колебаниями погоды. Особенно внимательными, нужно быть лицам, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, это гипертоники и гипотоники, люди с вегетососудистой дистонией, лица с различными вегетативными нарушениями: ухудшениями настроения, депрессивным состоянием, нарушением сна, снижением умственной и физической работоспособности. Кроме того, еще влияет пасмурная погода. Также ожидается высокая влажность, и пониженное содержание кислорода в воздухе, которое будет значительно ниже нормы, это может способствовать недомоганию, ухудшению самочувствия людей с хронической кислородной недостаточностью. Это в основном люди с бронхолегочной патологией, ишемической болезнью сердца, с эндокринными нарушениями. / meteonovosti.ru /



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