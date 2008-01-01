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В Санкт-Петербурге то оттепель, то мороз



ИА "Метеоновости" / 15:48 Вторник, 30 января



С аномально теплой погоды начался январь, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Оттепель затянулась, аж! до 6 января. Затем немного похолодало. А 9 и 10 января температура снова стала превышать нулевую отметку. С 11 до 24 января опять вернулись небольшие морозы. Резкое потепление произошло 25 января, максимальная температура повысилась до +4 градусов. Но температура до рекорда 2002 года не дотянула, он остался +5 градусов. А вот 26 января случился рекорд максимальной температуры, было +4 градуса против 3,6 градуса за 1914 год. В дальнейшем температура стала плавно понижаться, и с 29 января установилась слабо отрицательной. Несмотря на такие колебания температуры, погода в Северной столице намного теплее обычной. В первой декаде месяца температура превысила норму на 7,8 градуса, во второй декаде погода была теплее нормальной на 2,5 градуса. Да и в прошедшие дни третьей декады тоже было в основном тепло. 26 января, когда температура достигла экстремально высокой отметки, отклонение средней суточной температуры достигло +12,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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